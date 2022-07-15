Вассерман предсказал, что Арестович расскажет «немало интересного» на своем суде

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее заявил, что Украина намеренно наносит удары по Херсонской области, чтобы не допустить проведение в регионе референдума и его последующего воссоединения с РФ.
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее заявил, что Украина намеренно наносит удары по Херсонской области, чтобы не допустить проведение в регионе референдума и его последующего воссоединения с РФ.
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