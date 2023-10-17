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Живая Кубань

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В Новороссийске полиция задержала серийного вора

В Новороссийске полиция задержала серийного вора

В Новороссийске полиция задержала серийного вораПолиция в  Новороссийске завершила расследование уголовного дела против 40-летнего приезжего из Чувашской республики в связи с кражей и порчей чужого имущества.

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