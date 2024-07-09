Назло Асмус: Харламов и Ковальчук отметили семейный праздник

Юморист Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук, которые узаконили отношения в начале июня, позлили экс-супругу комика Кристину Асмус совместным снимком в День семьи, любви и верности, который в России отмечали накануне.
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