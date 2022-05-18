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Василевский – 1-я звезда матча с «Флоридой»: 33 сэйва из 34, лидерство по победам (5) в плей-офф

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 броска из 34 в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (4:1, 1-0 в серии) и был признан первой звездой.

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