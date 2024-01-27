Бернар Арно снова на вершине финансового мира

Илона Маска снова потеснили с первого места. Титул богатейшего человека мира отошел Бернару Арно. Он известен всему миру, как глава корпорации LVMH, сумевшей собрать «под свое крыло» 75 модных брендов и его состояние оценивается в $205,8 млрд.