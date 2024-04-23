Вашингтон оживил зомби по кличке Украина ещё на год

Нина Грекова

Моё мнение. А почему Россия то, должна отдавать долги США? Мы у них - ничего не брали. США и НАТО с Зеленским - уничтожили Украину - пусть сами и разбираются между собой. Сколько наших молодых ребят, мужчин, медиков, детей и мирного населения погибло? Эту не восполнимую утрату, кто возместит? Эти потери - боль русского народа ... Поэтому - НИКАКИХ РЕПАРАЦИЙ ... не должно быть и по другому никак. (моё мнение).