Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Вашингтон оживил зомби по кличке Украина ещё на год

Вашингтон оживил зомби по кличке Украина ещё на год

Состоявшееся без особых сюрпризов голосование в Палате представителей США (вряд ли они возникнут и в Сенате) — это допинг, который позволит Украине ещё какое-то время подёргаться, пока США и Европа будут готовиться к Большой войне.

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Комментарии
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dedsidor Сидоров
с нас уже взыскали 8 млрд. долл. , деньги мы отправили заранее..
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11 час.
Нина Грекова
Моё мнение. А почему Россия то, должна отдавать долги США? Мы у них - ничего не брали. США и НАТО с Зеленским - уничтожили Украину - пусть сами и разбираются между собой. Сколько наших молодых ребят, мужчин, медиков, детей и мирного населения погибло? Эту не восполнимую утрату, кто возместит? Эти потери - боль русского народа ... Поэтому - НИКАКИХ  РЕПАРАЦИЙ ... не должно быть и по другому никак. (моё мнение).
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9 час.
Eduard
Точно!
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9 час.

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