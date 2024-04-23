Состоявшееся без особых сюрпризов голосование в Палате представителей США (вряд ли они возникнут и в Сенате) — это допинг, который позволит Украине ещё какое-то время подёргаться, пока США и Европа будут готовиться к Большой войне.
Вашингтон оживил зомби по кличке Украина ещё на год
Комментарии
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dedsidor Сидоров
с нас уже взыскали 8 млрд. долл. , деньги мы отправили заранее..
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11 час.
Нина Грекова
Моё мнение. А почему Россия то, должна отдавать долги США? Мы у них - ничего не брали. США и НАТО с Зеленским - уничтожили Украину - пусть сами и разбираются между собой. Сколько наших молодых ребят, мужчин, медиков, детей и мирного населения погибло? Эту не восполнимую утрату, кто возместит? Эти потери - боль русского народа ... Поэтому - НИКАКИХ РЕПАРАЦИЙ ... не должно быть и по другому никак. (моё мнение).
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9 час.
Eduard
Точно!
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9 час.
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