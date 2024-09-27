На этом фоне политолог рассказал, что часть бригад ВСУ не получает оружие более двух лет. Сырский угробил спецназ ВСУ в Угледаре ВС РФ, штурмующие Угледар в эти дни, взяли под контроль уже половину города.
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