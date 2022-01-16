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Стагнация, инфляция, фрустрация: экономические итоги 2021 года - «Экономика»

Стагнация, инфляция, фрустрация: экономические итоги 2021 года - «Экономика»

В уходящем году в условиях нарастающей инфляции Центробанк России и правительство сменили тактику сдерживания цен на ужесточение кредитно-денежной политики.

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