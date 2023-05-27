Свежие комментарии

  • Alex Bambroff
    Почему они вообще туристам должны улыбаться искренне? За деньги большинство людей на планете улыбается. 😜Улыбаются только ...
  • Владимир
    Yle сообщила, а точнее сморозила очередную глупость.«Газпром» принялс...
  • Владимир 123
    Сам не гам и другому не дам«Газпром» принялс...

Госдепартамент США задумался о системе обороны и безопасности Украины

Замгоссекретаря Нуланд: США думают над будущей системой обороны и безопасности Украины Вашингтон несколько месяцев работает с Киевом над планами наступления, а теперь власти обеих стран начали обсуждать с военными и чиновниками будущее Украины.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх