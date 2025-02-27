Как в СССР строили заводы в нацреспубликах, АвтоВАЗ в Африке и вернутся ли западные автокомпании

1. В комментариях на Дзене вспоминают про особенности аудита в нацреспубликах (ссылка). Если коротко, аудитора сытно кормили и вкусно поили, но написать в отчёте он должен был не то, что увидел, а то, что ему скажут написать.
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