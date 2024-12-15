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Минобороны: силами ПВО за час уничтожено пять дронов ВСУ над территорией России

Всего за один час над территорией России силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ.В Министерстве обороны России сообщили о пяти дронах ВСУ, которые были уничтожены силами ПВО над территорией страны всего за один час.

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