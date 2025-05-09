Парадные расчеты дружественных стран прошли по Красной площади

Парадные расчеты, состоящие из военнослужащих армий стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и дружественных иностранных государств, прошли по Красной площади в рамках парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии