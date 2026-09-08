ООН скоро прекратит свое существование так же, как Лига Наций после окончания Второй мировой войны. Ее место займет Шанхайская организация сотрудничества.
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