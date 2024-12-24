Свердловский областной суд отказал бывшему замминистра экономики в смягчении наказания

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, стремившегося заменить оставшийся срок наказания более мягким видом, об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу областного суда.
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