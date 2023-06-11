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РВ: БПЛА «Ланцет» пробил насквозь бронеавтомобиль спецназа США при отражении наступления

РВ: БПЛА «Ланцет» пробил насквозь бронеавтомобиль спецназа США при отражении наступления

В Сети появилась уникальная видеозапись, на которой видно, как боевой беспилотник ВС РФ пробивает броневик спецназа Соединённых Штатов в ходе сдерживания наступательных действий киевского режима.

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