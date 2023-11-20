43-летняя модель Виктория Боня стала героиней одного из эфиров популярного шоу Павла Воли. В студии передачи она рассказала ведущим о своей недавней пластической операции лица, которую она прошла в США у известного голливудского хирурга.
“Какая-то мумия с мешком для мусора”, – Воля унизил Боню публично, чем привел в ярость её нового парня
Комментарии
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ВИ
Ваня Иванов
Последняя операция реально её испортила,ей все это говорят,но эта курица никого не слушает,была и так нормальная, сейчас просто чудище.
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18 час.
Ч
ЧилиИвано
Зато Америка и куча гордости, что другие не могуть.... А что мы хотим?! Перед Богом все равны, и в тупости так же... только повнимательнее надо в зеркало глядеть. . Эти тупости отдельных индивидов ничем не лучше наших ; больше волнует, когда уберут властных маловеров из намоленых стен, уже 105 лет это источники центробежной силы и причина падения рождаемости на Руси.
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18 час.
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