Геополитическая конкуренция за Афганистан обостряется

12 июля представитель запрещённого в России движения «Талибан»* Забихулла Муджахид вновь повторил требование о выводе из Афганистана турецких вооружённых сил В ином случае, наряду с «коллегами» из США и НАТО, они будут считаться оккупационными силами со всеми вытекающими последствиями: «Турция была в Афганистане в течение последних 20 лет с НАТО, и если она хочет остаться сейчас, без всякого сомнения, мы считаем ее оккупантом и будем действовать против нее… У нас с Турцией много общего… и они мусульмане.