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Геополитическая конкуренция за Афганистан обостряется

Геополитическая конкуренция за Афганистан обостряется

12 июля представитель запрещённого в России движения «Талибан»* Забихулла Муджахид вновь повторил требование о выводе из Афганистана турецких вооружённых сил В ином случае, наряду с «коллегами» из США и НАТО, они будут считаться оккупационными силами со всеми вытекающими последствиями: «Турция была в Афганистане в течение последних 20 лет с НАТО, и если она хочет остаться сейчас, без всякого сомнения, мы считаем ее оккупантом и будем действовать против нее… У нас с Турцией много общего… и они мусульмане.

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Борис Виленский
Надо грамотно войти в Афганистан (без войск) и вытеснить оттуда, турок, американцев и прочих.
Александр Лисовский
А за чем ? В одну реку два раза войти невозможно . А мы там уже были . Статья написана сложно и понять из неё что нам выгодно тоже сложно.

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