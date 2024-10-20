Президент Молдавии Санду: иностранные силы и ОПГ пытались повлиять на выборы

Молдавия столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию, заявила президент Молдавии Майя Санду. Она обвинила «ОПГ вместе с иностранными силами» во вмешательстве в выборы, ее слова привело РИА «Новости».
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