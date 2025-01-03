Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 845 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Дудкин
    Распил бюджетного бабла, а какими ремейками - неважно...Очередной паскудн...
  • Владимир Минаков
    Галя, именно так, как и написал этот автор - такие же книги, прочитанные "запоем", до полуночи читал, потом, вспомнив...Неожиданное призн...
  • Алекс Сэм
    Пытался смотреть эти поделки, когда понял ,что сейчас буду плеваться на экран телевизора-выключил.Очередной паскудн...

Прогнозы на 2025 год от украинцев

Прогнозы на 2025 год от украинцев

Юрий Кот   По традиции принято подводить итоги минувшего года и делать прогнозы на новый.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Да не будет скоро Украины в тех границах, что хохлы хотят только и всего! Раздербанят всю страну на кусочки, всё что освободит Россия к ней в виде областей отойдёт, остальное по примеру &quot;Мюнхенского сговора&quot; раздербанят близлежайшие страны, только и всего. И ни кто против этого возражать не станет, а нынешнее &quot;руководство Няньки&quot; просто &quot;раствориться&quot; в ЕС, а упеотые хохлы, просто останутся без Родины и уедут в Канаду. И фсё!
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх