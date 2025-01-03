Прогнозы на 2025 год от украинцев

ИМ

Ильдус Мамлеев

Да не будет скоро Украины в тех границах, что хохлы хотят только и всего! Раздербанят всю страну на кусочки, всё что освободит Россия к ней в виде областей отойдёт, остальное по примеру "Мюнхенского сговора" раздербанят близлежайшие страны, только и всего. И ни кто против этого возражать не станет, а нынешнее "руководство Няньки" просто "раствориться" в ЕС, а упеотые хохлы, просто останутся без Родины и уедут в Канаду. И фсё!