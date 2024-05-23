Жерар Депардье избил фотографа, заступившись за спутницу

Global Look Press/IMAGO/Frederic Kern Французского актера Жерара Депардье обвинили в нападении и избиении итальянского фотографа, когда тот попытался сделать снимки звезды в баре, сообщили в издании Il Messaggero.
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