Верховный суд подтвердил решение об изъятии имущества экс-замглавы МВД по РТ

Верховный суд Татарстана оставил в силе решение об изъятии имущества бывшего заместителя Министра внутренних дел по Республике Татарстан – экс-начальника Главного следственного управления Владимира Изаака.
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