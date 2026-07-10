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Татар-информ

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Верховный суд подтвердил решение об изъятии имущества экс-замглавы МВД по РТ

Верховный суд подтвердил решение об изъятии имущества экс-замглавы МВД по РТ

Верховный суд Татарстана оставил в силе решение об изъятии имущества бывшего заместителя Министра внутренних дел по Республике Татарстан – экс-начальника Главного следственного управления Владимира Изаака.

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