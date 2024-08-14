Собянин объяснил, зачем в Москве все время перекладывают плитку

В Москве регулярно перекладывают тротуарную плитку, потому что благоустройство города позволяет привлечь больше туристов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
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