"Желаю смерти этой стране": Солдаты отстоят Россию на СВО, а зуммеры её сдадут?

Сохранение в Основном Законе навязанной в 90-е годы 13-й статьи, запрещающей в России "государственную идеологию", не даёт возможности никакого "патриотического воспитания", поскольку прямо запрещает такие действия. Это - откровенная мина чисто либерального свойства, заложенная под любые попытки привить подрастающему поколению свои, государственные ценности.

Галина 123

Правильно говорили во времена моей молодости, что труд сделал из обезьяны человека (добыча пропитания, дров для обогрева и шкур, постройка минимального жилья). А теперь для некоторой части социума, зуммеров, геймеров (я называю бездельник), пошел обратный процесс, вернее регресс. Сначала мышцы атрофируются, спина согнётся, лишние пальцы отсохнут, а потом мозги. А совести, чести и патриотизма им родители и школа не привили, в свое время. Через пару поколений готовый экспонат для зоопарка.