"Желаю смерти этой стране": Солдаты отстоят Россию на СВО, а зуммеры её сдадут?

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Позитив для оптимистов

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Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    тут не так надо. Правильнее, да и для либерды тоже- или Jedem das seine или, что для либерды правильнее - Arbeit mach..."Желаю смерти это...
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Комментарии
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Daddy Bo
Сохранение в Основном Законе навязанной в 90-е годы 13-й статьи, запрещающей в России &quot;государственную идеологию&quot;, не даёт возможности никакого &quot;патриотического воспитания&quot;, поскольку прямо запрещает такие действия. Это - откровенная мина чисто либерального свойства, заложенная под любые попытки привить подрастающему поколению свои, государственные ценности.
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16 час.
Галина 123
Правильно говорили во времена моей молодости, что труд сделал из обезьяны человека  (добыча пропитания, дров для обогрева и шкур, постройка минимального жилья). А теперь для некоторой части социума, зуммеров, геймеров (я называю бездельник), пошел обратный процесс, вернее регресс. Сначала мышцы атрофируются, спина согнётся, лишние пальцы отсохнут, а потом мозги. А совести, чести и патриотизма им родители и школа не привили, в свое время. Через пару поколений готовый экспонат для зоопарка.
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5 час.
Александр Пятнистый
тут не так надо. Правильнее, да и для либерды тоже- или Jedem das seine или, что для либерды правильнее - Arbeit macht frei
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3 час.

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