11 вдохновляющих идей педикюра на лето, с которыми вы будете королевой пляжа

Собираясь в отпуск мы часто спешим записаться к любимому мастеру на маникюр, но не забываем ли мы о чем-то другом? Верно! Когда, как ни летом хочется выгулять новые босоножки и покрасоваться свежим педикюром? Мы предлагаем несколько трендовых идей, с которыми ногти будут смотреться на все сто как в городе, так и на природе.
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