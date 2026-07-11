11 вдохновляющих идей педикюра на лето, с которыми вы будете королевой пляжа

Собираясь в отпуск мы часто спешим записаться к любимому мастеру на маникюр, но не забываем ли мы о чем-то другом? Верно! Когда, как ни летом хочется выгулять новые босоножки и покрасоваться свежим педикюром? Мы предлагаем несколько трендовых идей, с которыми ногти будут смотреться на все сто как в городе, так и на природе.