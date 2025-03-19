Китай приветствовал сокращение финансирования Агентства США по глобальным медиа, которое курирует такие радиостанции как «Голос Америки» (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом «Голос Америки» либо касается деятельности иностранного агента «Голос Америки») и «Радио Свободная Азия», 17 марта сообщает китайская Global Times.