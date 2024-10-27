ФБР установило факт атаки китайских хакеров на кандидатов в президенты США

Мобильные телефоны кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, его напарника Джей Ди Вэнса и людей, связанных с предвыборной кампанией Камалы Харрис, были атакованы китайскими хакерами, 27 октября сообщает Associated Press.