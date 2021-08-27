Berg PRESS

339 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Петр Петрович
    партия предателей и иждевенцевВЦИОМ выяснил: Зю...
  • Россиянин
    Если США уйдут в себя, мир наоборот задышит свободно. Просто так террористов не бывает. Их обязательно кто то финанси...The Economist: Ми...
  • Алла Дубинина
    Оружия и техники оставили много. Но если его оценить по существу, то оно стоит в других странах меньше- ...The Telegraph (Ве...

«Потеряли больше, чем американцы». «Талибан» заявил о массовой гибели талибов при взрывах в Кабуле

«Потеряли больше, чем американцы». «Талибан» заявил о массовой гибели талибов при взрывах в Кабуле

В движении «Талибан» заявили о гибели своих сторонников в ходе терактов в Кабуле 26 августа. Из 103 погибших при взрывах в четверг возле аэропорта Кабула по меньшей мере 28 были талибами, сообщило Reuters со ссылкой на представителя «Талибана».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх