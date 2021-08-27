«Потеряли больше, чем американцы». «Талибан» заявил о массовой гибели талибов при взрывах в Кабуле

В движении «Талибан» заявили о гибели своих сторонников в ходе терактов в Кабуле 26 августа. Из 103 погибших при взрывах в четверг возле аэропорта Кабула по меньшей мере 28 были талибами, сообщило Reuters со ссылкой на представителя «Талибана».