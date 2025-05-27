Депутат Госдумы рассказала об изменениях в работе аптек с 1 июня

С 1 июня аптеки официально станут частью системы здравоохранения, а фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, которые положены работникам этой сферы, рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
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