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Русская весна

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Депутат Госдумы рассказала об изменениях в работе аптек с 1 июня

Депутат Госдумы рассказала об изменениях в работе аптек с 1 июня

С 1 июня аптеки официально станут частью системы здравоохранения, а фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, которые положены работникам этой сферы, рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

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