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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бублик – тренеру во время матча с Полом: «Если сейчас он ##### сделает и #######, я тебя в Краснодар в казино отправляю, братан, чтобы ты играл»

Бублик – тренеру во время матча с Полом: «Если сейчас он ##### сделает и #######, я тебя в Краснодар в казино отправляю, братан, чтобы ты играл»

Это случилось во время перехода при счете 7:5, 3:2. Бублик, обращаясь к Артему Супрунову, сказал: «Я ##### по телеку видел, я не #######, я смотрю #####.

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