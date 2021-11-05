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Немецкие экологи потребовали остановить сертификацию «Северного потока-2»

Немецкие экологи потребовали остановить сертификацию «Северного потока-2»

Руководитель некоммерческой организации по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe (DUH) Саша Мюллер-Креннер призвал к остановке сертификации «Северного потока-2» в связи с «игнорированием» властями ФРГ польской позиции по вопросу газопровода.

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