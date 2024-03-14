Сотрудники военкомата в комендантский час воровали газ из труб на Харьковщине

В Харьковской области сотрудники ТЦК ездили в комендантский час и похищали из магистральных трубопроводов газовый конденсат, принадлежащий филиалу Управления по переработке газа и газовому конденсату компании «Укргаздобыча».
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