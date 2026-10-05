Второй технический дефолт «Самолета»: как рушится доверие к крупнейшему застройщику

Когда крупнейший девелопер страны сначала не платит по облигациям в мае, а затем повторяет тот же трюк в конце сентября, невольно начинаешь пересматривать свои представления о надежности больших имен.
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