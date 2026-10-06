Сотрудник администрации Голопристанского округа погиб при атаке дрона ВСУ

Сотрудник администрации Голопристанского округа Херсонской погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
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