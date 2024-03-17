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Единственный участок на выборах президента Россиии открылся в Кишиневе

Единственный участок на выборах президента Россиии открылся в Кишиневе

Голосование на выборах президента России стартовало в Молдавии в 08:00. Единственный участок, который власти позволили организовать, заработал на территории российского посольства в Кишиневе, сообщило РИА «Новости».

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