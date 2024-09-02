Собянин: До 2028 года в Москве будет приведено в порядок еще почти 3,7 тыс. улиц

Создание качественной городской среды останется одним из приоритетов Благодаря реализации стратегии повышения качества городской среды до 2030 года современная Москва становится одним из самых благоустроенных и комфортных мегаполисов мира.
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