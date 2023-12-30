Страна и люди
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Страна и люди

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Чичваркин пожаловался, как Запад унижает представителей «прекрасной России будущего»

Чичваркин пожаловался, как Запад унижает представителей «прекрасной России будущего»

Политнавигатор Если раньше Запад выкачивал из России умы, то сейчас, в ответственный момент войны, делается с точностью до наоборот – бежавших из РФ «от призыва и несвобод» своим свинским отношением буквально заталкивают назад на родину.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
Вот именно тянул, но не всегда лучшее. Чаще всего, сперва, тянется говно, оно легче и мобильней. Как в случае с Чичваркиным.
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11 час.
Г
Гость
Этот претенциозный текст свидетельствует скорее о психическом нездоровье, чем об интеллекте.
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11 час.

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