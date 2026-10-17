Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в соцсети X, что полиция и криминалисты страны начали расследование нападения на группу европейских дипломатов на Западном берегу реки Иордан, чтобы установить факты произошедшего и найти виновных.
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