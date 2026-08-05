Суд зарегистрировал апелляцию прокуратуры на приговор Лерчек

Прокуратура подала апелляционное представление на приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), осужденной условно по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов, следует из судебных материалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии