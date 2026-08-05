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Аргументы и Факты

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Суд зарегистрировал апелляцию прокуратуры на приговор Лерчек

Суд зарегистрировал апелляцию прокуратуры на приговор Лерчек

Прокуратура подала апелляционное представление на приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), осужденной условно по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов, следует из судебных материалов.

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