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Тульские новости

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В Санкт-Петербурге отреставрировали шпигат крейсера «Варяг» для музея Тулы

В Санкт-Петербурге отреставрировали шпигат крейсера «Варяг» для музея Тулы

Шпигат, поднятый со дна Ирландского моря в 2003 году, являлся частью крейсера «Варяг». Реставратор Вадим Дидык очистил экспонат от ржавчины и обработал средством от коррозии, вернув его к первоначальному виду.

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