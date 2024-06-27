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Царьград

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Русские учёные научились бороться с ураганами: подсказку нашли в документальных фильмах

Русские учёные научились бороться с ураганами: подсказку нашли в документальных фильмах

Ученые из Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" научились бороться с ураганамиУченые из Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" разработали теорию борьбы со смерчами.

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