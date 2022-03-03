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В Москве и Петербурге отменяют QR-коды и все ограничения на посещение спортивных мероприятий

В Москве и Санкт-Петербурге отменяют QR-коды. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что с сегодняшнего дня в городе прекращается использование QR-кодов.

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