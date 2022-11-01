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Фаина Савенкова подняла вопрос существования «Миротворца» в интервью с французским журналистом

Фаина Савенкова подняла вопрос существования «Миротворца» в интервью с французским журналистом

Юная писательница из Луганска Фаина Савенкова стала спикером на видеоконференции с участием французского журналиста Гая Булиана (живет в Канаде).

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