Подразделения БпЛА российских десантников уничтожили личный состав и автомобильную технику ВСУ в приграничных районах Курской области

Определив цели для поражения — пикап и автомобиль для доставки боеприпасов, а также личный состав ВСУ, разгуливающий по одному из населенных пунктов в поисках наживы и объектов для грабежа, операторы ударных БПЛА уничтожили их, не дав противнику уйти живым.