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Закон, порядок, государство

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Подразделения БпЛА российских десантников уничтожили личный состав и автомобильную технику ВСУ в приграничных районах Курской области

Подразделения БпЛА российских десантников уничтожили личный состав и автомобильную технику ВСУ в приграничных районах Курской области

Определив цели для поражения — пикап и автомобиль для доставки боеприпасов, а также личный состав ВСУ, разгуливающий по одному из населенных пунктов в поисках наживы и объектов для грабежа, операторы ударных БПЛА уничтожили их, не дав противнику уйти живым.

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