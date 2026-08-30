Ветеран Николай Бойко рассказал о подготовке советских школьников к войне

Ветеран Николай Бойко вспомнил, как в советских школах обучали военному делу накануне Великой Отечественной войны.
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