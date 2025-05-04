Коллаж NovorosInform В ряде регионов, в том числе Москве и Подмосковье, занялись подготовкой правоохранителей для противодействия возможному всплеску криминала после завершения спецоперации.
"Дадут команду – мы всех их пересажаем": Россию стали готовить к инцидентам после СВО?
Комментарии
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Кому то из руководства очень выгодно не только завозить мигрантов, но и провоцировать их на преступления, создавая им возможность вседозволенности. Часто страдают жёны и дети участников СВО, а полиция в лице Колокольцева мер не принимает. Если бы не Бастрыкин в стране творился полный беспредел, когда россияне всегда виноваты, а братья мигранты белые и пушистые. И вот наши героические участники СВО по завершению всех боевых действий возвращаются домой с Победой и узнают, что все кто издевался над их семьями спокойно живут на воле, а люди, которые пытались их защитить наказаны. Как вы думаете, что сделают люди с боевым опытом и никакие курсанты их не остановят. Вот так и начинаются гражданские войны. Интересно, Президент собирается разрулить эту ситуацию ?
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1 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Да президент, по ходу, уже ни о чём, что касается внутреннего устройства России, не занимается. Отдал всё на откуп "сурковым-кириенко-вайно" и всем-всем, кого мы просто не знаем... Вот оттого и плывём... как, простите, дерьмо по реке! Зато с курсантами, похоже, КТО-ТО УЖЕ работают... Плотно так, крепко "работают"... опыт прошлых лет не забыт, однако...
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22 мин.
Николай Кузнецов
Так курсанты-юристы в своем большинстве чьи детки?
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17 мин.
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