"Дадут команду – мы всех их пересажаем": Россию стали готовить к инцидентам после СВО?

swrzWMGw 6v2z9zsJ

Кому то из руководства очень выгодно не только завозить мигрантов, но и провоцировать их на преступления, создавая им возможность вседозволенности. Часто страдают жёны и дети участников СВО, а полиция в лице Колокольцева мер не принимает. Если бы не Бастрыкин в стране творился полный беспредел, когда россияне всегда виноваты, а братья мигранты белые и пушистые. И вот наши героические участники СВО по завершению всех боевых действий возвращаются домой с Победой и узнают, что все кто издевался над их семьями спокойно живут на воле, а люди, которые пытались их защитить наказаны. Как вы думаете, что сделают люди с боевым опытом и никакие курсанты их не остановят. Вот так и начинаются гражданские войны. Интересно, Президент собирается разрулить эту ситуацию ?