Сегодня исполняется 15 лет юному чемпиону области (до 17 лет) по классическим шахматам, чемпиону ЮФО по блицу, обладателю кубка Анатолия Карпова, трехкратному участнику чемпионата мира, входящего в сборную Волгоградской области Александру Никулину! От души поздравляем нашего спортсмена! Пусть твои успехи на шахматной доске откроют новые возможности саморазвития и достижения целей в жизни, а день рождения станет началом новых свершений и прекрасных моментов в жизни.