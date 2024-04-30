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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Сегодня исполняется 15 лет юному чемпиону области (до 17 лет)

Сегодня исполняется 15 лет юному чемпиону области (до 17 лет) по классическим шахматам, чемпиону ЮФО по блицу, обладателю кубка Анатолия Карпова, трехкратному участнику чемпионата мира, входящего в сборную Волгоградской области Александру Никулину! От души поздравляем нашего спортсмена! Пусть твои успехи на шахматной доске откроют новые возможности саморазвития и достижения целей в жизни, а день рождения станет началом новых свершений и прекрасных моментов в жизни.

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