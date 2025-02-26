Александр Вулин раскрыл механизм организации цветной революции в Сербии

Попытка государственного переворота наблюдается в Сербии, однако правительству удастся с ней справиться благодаря поддержке большинства населения, заявил 26 февраля заместитель председателя сербского правительства Александр Вулин во время встречи со студентами МГИМО.
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