Торжественное мероприятие в честь Дня Военно-морского флота в Каспийске

В Каспийске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота России. На параде кораблей были представлены различные типы кораблей, в том числе ракетные, артиллерийские, пограничные и гидрографические суда.
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