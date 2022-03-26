Саморазоблачение британцев

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Неожиданно правдивые слова из уст британского министра Вован и Лексус научили главу МВД Британии говорить «Англичанка гадит» Пранкеры позвонили министр внутренних дел Великобритании Прити Пател от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.