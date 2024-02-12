Пожилых пассажиров в самолетах будут сажать рядом с родственниками

12 февраля 2024Редакция «Тонкостей» Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру транспорта Виталию Савельеву с предложением запретить разделение авиапассажиров старше 75 лет с родственниками или сопровождающими во время полетов.
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